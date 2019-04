Cerca de 500 tubos com amostras de sangue colhidas em laboratórios de exame de Belo Horizonte foram encontrados abandonados no acostamento da BR-381, na altura do bairro Vista do Sol, na região Nordeste da capital mineira. O material teria sido entregue a uma empresa de descarte de lixo hospitalar, que poderá ser responsabilizada pelo crime.

Conforma a Polícia Rodoviária Federal (PRF), alguns dos tubos estavam em sacos plásticos e outros espalhados pela via, sendo que alguns deles chegaram a estourar e sujar o chão de sangue. Os policiais entraram em contato com algumas das pessoas, identificadas pelos selos que estavam nos materiais, que informaram que tratava-se de exames feitos recentemente em BH.

Após outros contatos, a corporação descobriu que na verdade os materiais não eram de um único laboratório, concluindo que na verdade o descarte irregular seria de responsabilidade de uma empresa de descarte de lixo hospitalar.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi acionada pela PRF e investigará o crime. O Hoje em Dia entrou em contato com a agência, que ainda não se posicionou sobre o caso.

Crime hediondo

Ainda de acordo com a PRF, o descarte irregular das ampolas com sangue de pacientes pode ser considerado crime hediondo se for considerado o artigo 273 do Código Penal, que prevê uma pena de 10 a 15 anos de reclusão para quem falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

O artigo em questão foi alterado em 1998 pela lei 9.677, definindo que podem estar sujeitos à mesma pena aquele que adulterar produtos como "medicamentos, matérias-primas, insumos farmacêuticos, cosméticos, saneante e os de uso em diagnóstico".

