PRF localiza e apreende 200 pássaros silvestres durante fiscalização em veículo na BR-040

Um homem de 55 anos foi preso por crime ambiental ao ser flagrado com 200 pássaros silvestres durante uma fiscalização de rotina no Km 470 da BR 040, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão aconteceu na manhã dessa segunda-feira (17), quando agentes abordaram um VW Voyage de cor prata. No veículo foram encontrados 128 papagaios, 70 Pássaros Preto, uma arara Canindé e um Trinca Ferro em caixas no interior do automóvel .





O condutor do veículo, segundo a PRF, já foi detido outras duas vezes pelo mesmo crime ambiental. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal em BH.



