A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta terça-feira (16), na BR-381, em Betim, na Grande BH, dois suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de carros. Com eles, foram encontrados uma arma de fogo e um aparelho bloqueador de sinal de celular. O carro que usavam era roubado.

Os homens foram detidos após denúncias de que o veículo em que estavam, um Fiat Argo, tinha características similares ao usado em assaltos. Eles ainda estariam trafegando de maneira suspeita na rodovia.

Ao receberem ordem de parada dos agentes da polícia, os suspeitos não obedeceram. Mais à frente, na altura do Km 490 da BR-381, eles foram abordados e, durante as buscas no veículo, foram encontrados um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e uma deflagrada, além de um aparelho Jammer (bloqueador de sinais de GPS/celular).

Os dois homens possuem extensa ficha criminal por envolvimento com homicídio, tráfico de drogas e roubo. Os objetos apreendidos, assim como o veículo e os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Betim.