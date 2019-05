Um idoso de 67 anos foi preso em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (24), com 1,5kg de cocaína. O homem transportava a droga pela BR-040, na altura do município de Três Marias, na região Central, quando foi abordado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que fazia patrulhamento de rotina no trecho quando parou um Logan. O motorista demonstrou muito nervosismo, o que despertou a desconfiança dos agentes, que vistoriaram o automóvel.

Durante as buscas, os policiais acharam o entorpecente escondido no veículo. Além disso, os agentes constataram que o automóvel era alugado e deveria ter sido devolvido para a locadora em outubro de 2018. A não devolução do veículo no prazo estipulado caracteriza apropriação indébita.

O idoso, a droga e o carro foram levados até a Delegacia de Curvelo, onde a ocorrência foi registrada.