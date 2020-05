Cinco homens foram presos na BR-381, entre Caeté e Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeitos de roubar 53 caixas de alimentos de um caminhão baú nesta sexta-feira (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a quadrilha estava dividida em dois veículos, uma caminhonete e um carro de passeio.

A caminhonete, uma Fiorino, foi prada por agentes na altura do km 427. Apenas o motorista estava no veículo, onde foram localizadas as caixas com diversos alimentos, como biscoito, leite e manteiga. O veículo foi clonado após furto há oito dias.

O outro carro, um Siena, ocupado por quatro pessoas, foi parado pela PRF em um trecho próximo de Sabará. No automóvel de passeio foi localizado o pé de cabra utilizado no roubo.



Segundo a PRF, todos os presos possuem passagens pela polícia por diversos crimes. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada na Repressão ao Furto e Roubo de Cargas da Polícia Civil de Minas Gerais.

