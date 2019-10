Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) desmantelou na manhã desta sexta-feira (18) uma quadrilha especializada em roubos de cargas, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma carreta carregada de calçados foi abordada na BR-381 e, além da prisão de três suspeitos, dois reféns acabaram libertados pelos policiais.

Conforme a corporação, eles receberam informações sobre a ação dos assaltantes durante um roubo de carga registrado na BR-262, em Bom Despacho, na região Centro-Oeste de Minas. Com isso, foi iniciado um rastreamento para tentar localizar e abordar a carreta roubada, que acabou encontrada no km 488 da rodovia.

Ao perceberem que seriam abordados, os suspeitos abandonaram a carreta na via e tentaram fugir a pé para uma mata que existe no local, porém, após buscas, a PRF conseguiu localizá-los e efetuar a prisão com o auxílio dos cães do canil da Polícia Militar (PM). Os reféns foram encontrados amarrados na cabine do veículo de carga.

Toda a carga de calçados roubada foi recuperada. Além disso, os agentes apreenderam dois revólveres calibre 38 municiados, um aparelho bloqueador de sinais e várias presilhas usadas para prender as mãos das vítimas dos criminosos.

Os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Furto de Cargas da Polícia Civil (PC), em Belo Horizonte.

Leia mais:

Operação Lábaro da PRF prende suspeitos de roubar cargas em Uberlândia

Bandidos roubam três toneladas de explosivos na BR-381; carga não tinha escolta ou rastreador

Suspeito de roubo de carga é preso em Betim com 50 aparelhos de TV

PF deflagra operação contra roubo a cargas e caminhões em Minas e outros 9 estados