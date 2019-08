A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta quinta-feira (22), que realizará em setembro seu próximo leilão de veículos removidos ou recolhidos pela instituição em Minas Gerais. Entre as unidades, há carros e/ou motos destinados à circulação, sucatas aproveitáveis, sucatas inservíveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível.

De acordo com a PRF, o leilão será realizado somente na modalidade on line, por meio do site futuraleiloes.com.br e ocorrerá nos dias 12, 13 e 20 de setembro, a partir das 10h. Os veículos estão disponíveis para a compra após a efetivação de todas as notificações sem manifestação dos proprietários nos prazos estabelecidos em lei.

A PRF relembra que, por se tratar de leilão, os valores são referentes a lances iniciais. Ou seja, a compra do produto leiloado será feita pelo maior lance ofertado durante o leilão.

Segundo a polícia, o Edital completo 09/2019 poderá ser retirado no site prf.gov.br/portal/estados/minas-gerais/leiloes/ ou na sede da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, localizada na Praça Antônio Mourão Guimarães, s/n°, no bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Grande BH, das 8h30 às 16h30.

Unidades

Veja exemplos de lances iniciais de algumas unidades conservadas, conforme publicado em edital:

- VW Gol 1.0 (2007): R$ 6 mil;

- Fiat Siena Fire flex (2005): R$ 3 mil;

- Ford Ecosport XLT 1.6L (2004): R$ 7 mil;

- Fiat Idea Elx flex (2009: R$ 8 mil.

Todos os veículos, incluindo motos, podem ser vistos aqui e aqui.