O tráfego de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes, que precisem de Autorização Especial de Trânsito (AET), não poderão circular nas rodovias federais, de pistas simples, em Minas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Restrição integra a Operação Rodovida, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por conta do fluxo intenso de veículos nessas datas.

Conforme a instituição, esses veículos não poderão circular entre 14h e 22h e quem for pego descumprindo sofrerá penalidas. Além de perder quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o motorista terá o veículo retido e ainda precisará desembolsar uma quantia de R$ 130,16. É preciso ficar atento, também, pois outros estados terão a restrição. Apenas Acre, Amapá, Pará, Piaui, Roraima, Rondônia e Tocantins ficaram de fora.

Situação das estradas

Motoristas que já pegam a estrada para aproveitar o feriado de Natal encontram lentidão em alguns pontos. Na BR-381, altura do km 322, em Nova Era, a pista está fechada nos dois sentidos. No local, agentes fazem transbordo do combustível de um veículo acidentado e, como há risco de explosão, o trânsito precisou ser parado. De acordo com a PRF, a previsão é que seja liberada até 13h15.

Há registro de fluxo intenso na BR-381, entre Belo Horizonte e João Monlevade, cidade da região Central de Minas, sentido o litoral do Espírito Santo. O tempo médio entre as duas cidades é de 2h40, de acordo com a PRF, devido a obras.

Nesta manhã, um veículo também precisou ser removido na BR-262, em Araxá, no Triângulo e o trânsito ficou complicado na via.