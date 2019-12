A primeira unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Belo Horizonte já tem data para ser inaugurada. Será na segunda-feira (9), de acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Instalada na Gameleira, região Oeste da capital, a unidade será voltada para o público feminino e vai abrigar 142 recuperandas em cumprimento de pena nos regimes fechado e semiaberto.

A Apac está sendo instalada em um terreno de 6,5 mil metros quadrados na rua Ricardo Baldoni, cedido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Dos R$ 3 milhões investidos na reforma do prédio já existente no local, cerca de 85% vieram das penas pecuniárias e foram destinados pelo TJMG para o projeto.

As 20 primeiras recuperandas a ocupar o local já cumprem pena em outras unidades da associação. A intenção é que elas ensinem às novatas a metodologia utilizada no projeto, que foi desenvolvido na década de 1970 valorizando a humanização dos detentos e, consequentemente, uma melhor reinserção à sociedade.

De acordo com o TJMG, o processo seletivo para preenchimento de 21 cargos já está na fase final. Um convênio com o Governo do Estado também deve ser publicado em breve, formalizando o custeio de pessoal, a ser realizado pelo Poder Executivo. A Apac está capacitando, de início, 35 voluntários, que vão ajudar na gestão da unidade e no atendimento às recuperandas.

