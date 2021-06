A primeira dose de imunizantes contra a Covid-19 foi aplicada em 72% das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da vacinação em Minas, conforme análise da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), com base em dados do Vacinômetro.

Até a manhã desta terça-feira (15), 5,5 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a enfermidade. Desse total, 2,5 milhões foram contemplados com o reforço, o que significa 34% do público-alvo.

A maior cobertura, segundo a SES, é do grupo de trabalhadores da Saúde. Destes, 80% estão imunizados, sendo que 100% receberam a primeira dose. Em seguida, estão os idosos acima de 60 anos, sendo 56% deles com o esquema vacinal completo e 97% vacinados com a primeira dose.

O avanço da vacinação, conforme o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, impactou na queda dos números de internações e óbitos. “Um quarto dos mineiros já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19”, disse.

Entre os dias 17 e 23 de janeiro deste ano, 84% das mortes eram de idosos com mais de 60 anos. No último levantamento, entre os dias 30 de maio e 6 de junho, o percentual caiu para 46%. Os casos de internações devido ao agravamento pela doença também diminuíram nessa faixa no mesmo período: de 65% para 28% das internações.

Vacinação por dia

Até 10 de junho, a média móvel de doses aplicadas em Minas era de 132.669. O maior índice foi alcançado em 6 de abril, com 203.424 doses. Para todo o Estado, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 11,3 milhões de doses do imunizante, sendo​ 10,1 milhões distribuídas aos municípios.

O levantamento da SES também apontou que pelo menos 48 cidades mineiras aplicaram mais de 90% das vacinas recebidas. As macrorregiões com maior percentual de aplicação são Noroeste (94%), Centro (91%) e Leste do Sul (90%). Na capital, 75% das doses recebidas foram usadas; em Juiz de Fora, 81%; em Uberlândia, 88%; Contagem, 80%; Montes Claros, Uberaba e Betim, 83%.

