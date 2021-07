A primeira etapa das obras de drenagem pluvial que visam a acabar com as inundações no bairro Vale do Sol, em Nova Lima, na Grande BH, foi entregue nesta sexta-feira (30). Aduelas (estruturas pré-fabricadas de concreto armado) de três metros de diâmetro foram instaladas no córrego da Quinta Avenida, o que vai permitir o escoamento da água sob a via.

Os investimentos somam R$ 2 milhões, oriundos de uma parceria entre a prefeitura e a Cedro Mineração, responsável pela administração da Mina do Gama, na região. “Nossa ideia é colaborar para resolver as demandas trazidas pela própria população”, explicou Eduardo Couto, diretor Jurídico da mineradora. De acordo com a mineradora, as obras devem ser finalizadas até o início do período chuvoso deste ano.

As obras devem ser finalizadas antes do período chuvoso

De acordo com a companhia, ainda será entregue um canal, chamado popularmente de "túnel bala", para o escoamento da água. A expectativa é a de que a obra seja concluída no fim do próximo mês. Também será feito o rebaixamento do leito do córrego.

