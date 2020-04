A primeira morte pelo novo coronavírus no Brasil aconteceu em janeiro, informou o Ministério da Saúde, durante coletiva realizada nesta quinta-feira (2). A pasta informou que o primeiro caso de óbito pela doença é referente a uma mulher de 75 anos que morreu em Minas Gerais em janeiro. Até então, o primeiro caso da doença considerado no país era de um homem internado em fevereiro, em São Paulo.

O Ministério da Saúde decidiu inspecionar casos passados de síndrome respiratória aguda grave (SRAG). De acordo com a pasta, houve no país 23.999 internações envolvendo problemas respiratórios. Entre esses pacientes, 1.587 testaram positivo para a Covid-19.

A Secretaria de Estado de Saúde informou que aguarda envio das informações oficiais do Ministério da Saúde Saúde para que possa fazer a identificação do caso e adotar as medidas pertinentes. “Segundo dados disponíveis no Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (SIVEP-Gripe) no mês de janeiro de 2020, foram registradas 163 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em Minas Gerais. Destas, 71 notificações foram de SRAG em pacientes com mais de 70 anos de idade”, informou a secretaria.

