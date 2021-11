O primeiro dia de provas do Enem 2021, aplicadas neste domingo (21), transcorreu com tranquilidade. A reportagem do HOJE EM DIA esteve durante todo o dia no campus da PUC-Minas, no bairro Coração Eucarístico, na região Noroeste de Belo Horizonte, e conversou com os estudantes.

A chuva fraca não atrapalhou a ida dos participantes, que se deslocaram para as dependências da Universidade Católica. Segundo agentes da BHTrans e militares da Polícia Militar, não foram registrados problemas no entorno do campus, e nenhuma ocorrência que demandasse intervenção policial.

Os participantes se mostraram confiantes no fim do primeiro dia de provas de provas. Neste domingo foram aplicadas questões de linguagens, ciências humanas e redação.

E, mesmo que professores tenham considerado o tema “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil” complexo, boa parte dos estudantes que deixou o campus da PUC-Minas disse que não foi problema discorrer sobre o tema. Os participantes também disseram que não perceberam a “cara do governo” no exame.

Ao longo das últimas semanas, o Inep - instituto responsável pela formulação do exame -, foi protagonista no noticiário, depois qeu vários servidores deixarem a instituição, alegando interferência e censura na elaboração das questões. O próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a criticar as edições passadas do Enem, dizendo que a prova estava com a cara do governo. No entanto, para muitos participantes, as polêmicas ficaram de fora do caderno de questões.

Caderno da prova

Neste ano, o Inep restringiu a liberação do caderno de questões. O participante que quisesse levar para casa as perguntas teria que aguardar o prazo final do exame. A liberação do documento só foi autorizada 30 minutos antes do encerramento do exame.

Medidas sanitárias

Quem participou do primeiro domingo de provas também comentou sobre as exigências sanitárias. Os estudantes disseram que, nas salas, todos os participantes fizeram uso de máscaras e álcool em gel. Além disso, os organanizadores da instituição que aplicou o exame mantiveram o distanciamento mínimo entre as carteiras.

A próxima etapa do Enem 2021 será aplicada no próximo domingo (28), quando os candidatos irão responder a questões de Ciências da Natureza (química, física e biologia), além de matemática.