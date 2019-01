A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de chuva com granizo em áreas isoladas de Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (1°). O alerta é válido até as 17h. As regiões que devem ser mais afetadas são a Centro-Sul e a Leste.

Veja o alerta:

14h42 - Possibilidade de ocorrência de granizo em áreas isoladas (no decorrer destas duas horas), especialmente nas Regionais Centro-Sul e Leste, na divisa com Nova Lima. pic.twitter.com/NmuLxgyOs3 — Defesa Civil BH (@defesacivilbh) 1 de janeiro de 2019

Conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deve ser de chuva na maior parte do Estado. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte o céu permanece nublado e haverá pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros devem oscilar entre os 18ºC e os 29ºC na capital ao longo do dia.

Mais cedo, a Defesa Civil já havia emitido um alerta meteorológico para o risco de pancadas de chuva com incidência de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h, válido até as 8h desta quarta-feira (2).

Veja as recomendações do órgão em caso de chuva de granizo:

- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

- Não fique no alto de morros ou no topo de prédios;

- Nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas;

- Evite estacionar próximo a árvores ou linhas de energia elétrica;

- Evite estruturas altas tais como torres, de linhas telefônicas e de energia elétrica.

