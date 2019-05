O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h30 deste sábado (25) para atender uma ocorrência de princípio de incêndio, em uma barraca, ao lado do palco, dentro do Mega Space, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde está sendo realizado o Samba Prime, com previsão de shows de samba e pagode durante 15 horas.

De acordo com a organização do evento, as chamas começaram em um botijão, utilizado em um fogão para preparo de lanche para os artistas no camarote, atingido parte do palco, onde uma banda de BH fazia a abertura do evento. Mas ainda de acordo com os organizadores, o local não estava muito cheio e os brigadistas agiram rapidamente, apagando o fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local, as chamas já tinham sido contidas e o show não precisou ser interrompido. Apesar disso, a corporação faz vistorias no local para comprovar a segurança.

Durante o Samba Prime, estão previstos shows com Ferrugem, Dilsinho, Sorriso Maroto, Suel, Belo, Turma do Pagode, Thiaguinho, Péricles, Mumuzinho, Parangolé, além de participações especiais

As estruturas para a festa ocupam uma área de 50 mil metros quadrados, tendo 1500 metros lineares de bares. O palco tem 70 metros de comprimento e mais de 15 de altura. As apresentações começaram às 14h.

