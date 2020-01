A matrícula na rede estadual de ensino, que deveria ter começado na última segunda-feira (13), e a divulgação da primeira chamada de encaminhamento dos alunos, foram adiadas devido a problemas no sistema, conforme informou a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) nesta quarta-feira (15). Ainda não há previsão de novas datas.

O órgão, contudo, garante que ninguém ficará sem vaga nas unidades escolares e que o início do ano letivo não será prejudicado. "A SEE/MG entende a expectativa dos interessados em ingressar na rede estadual de ensino causada pela mudança no calendário da matrícula e, para não causar maiores transtornos para as famílias, as datas da divulgação da lista e do novo calendário serão informadas assim que a situação for regularizada".

O motivo da falha é uma mudança recente no sistema "inédito no Estado", e que "passa por ajustes técnicos para viabilizar a divulgação para a população". O novo sistema, ainda segundo a secretaria, promete maior transparência na distribuição das vagas, segurança administrativa para os diretores das escolas e o fim da superlotação nas salas.



Antes do adiamento, o prazo final para a matrícula dos alunos seria o dia 20 de janeiro, próxima segunda-feira.

