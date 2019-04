O processo seletivo para a vaga de diretor técnico da Prodemge está em andamento. Como parte da mudança de cultura em curso no Governo do Estado, o novo diretor será escolhido por meio do Transforma Minas, o programa de gestão de pessoas por mérito e competência.

O objetivo da companhia é selecionar um profissional com grande experiência, que queira contribuir para o setor público e a sociedade. É importante também que o candidato tenha visão de como usar a TI para criar soluções inovadoras e entregar melhores serviços para o cidadão.

Podem participar da seleção funcionários públicos, profissionais da iniciativa privada ou do terceiro setor que preencham os pré-requisitos e as competências exigidas na função. Essas e outras informações sobre a vaga estão disponíveis no site do programa Transforma Minas e no aplicativo MG App, disponível para Android e, em breve, iOS. Ao fazer a inscrição, o candidato terá que se registrar em uma plataforma. É por meio dela que ele poderá acompanhar todo o processo de seleção, que é individual.

Serviço

Processo seletivo para diretor técnico da Prodemge

Data: até 22/4

Inscrições: site Transforma Minas ou aplicativo MG App

