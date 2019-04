A Procissão do Fogaréu foi realizada na noite dessa quinta-feira (18), em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. O ritual, dos tempos coloniais e que não acontecia na cidade histórica há cerca de 100 anos, fez parte da programação da Semana Santa e retrata a passagem bíblica da prisão de Jesus no Monte das Oliveiras.

O cortejo, que saiu da Igreja de São Francisco de Assis, logo depois da cerimônia de lava-pés e foi conduzido por homens encapuzados que carregarvam tochas, seguiu até a Igreja Nossa Senhora das Mercês e Perdões.

Não se sabe ao certo por que o cortejo deixou de acontecer na cidade, mas, para os religiosos, esta retomada faz parte de uma reflexão sobre o sofrimento de Cristo ao ser perseguido e capturado pelos soldados romanos.

Confira a programação católica em Ouro Preto no fim de semana:

Sábado Santo (20 de Abril)

19h00- Na igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões (Mercês de baixo), soleníssima Vigília Pascal: Bênção do Fogo Novo, Preparação do Círio Pascal, canto do “Exultet”, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Liturgia Eucarística.

Domingo da Páscoa (21 de abril)

07h00- Na igreja de São Francisco de Assis, Missa festiva. Em seguida, jubilosa Procissão da Ressurreição, conduzindo o Cristo vivo e ressuscitado, presente no Santíssimo Sacramento, até a igreja de Nossa Senhora do Rosário. À chegada, bênção solene do Santíssimo Sacramento e Missa.

19h00- Na igreja de São Francisco de Assis, Missa Solene, coroação de Nossa Senhora em seu triunfo e canto do “Te Deum”, encerrando as celebrações da Semana Maior.