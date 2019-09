Cerca de 490 quilos de carne e derivados que estavam sendo vendidos sem condições de higiene foram apreendidos em Medina, na região do Vale do Jequitinhonha, durante uma fiscalização do Procon do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

A ação foi realizada na cidade entre os dias 10 e 14 de setembro em todas as revendas varejistas desses produtos e contou com o auxílio da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária.

Segundo o MPMG, houve ainda a autuação e interdição de diversos estabelecimentos que vendiam carnes sem alvará sanitário e aplicação de multas. A Promotoria de Justiça também instaurou processos administrativos para que os alvos da operação regularizem o comércio dos produtos.

Leia mais:

Anvisa aprova mudanças em rótulos de alimentos; texto vai para consulta pública

Quase 10 mil quilos de carne suína sem refrigeração são apreendidos pela PRF