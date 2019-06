Bento, o cachorro mais procurado de Belo Horizonte, foi localizado no bairro Arvoredo, em Contagem, na manhã deste sábado (1º). A informação foi confirmada pela equipe do aplicativo DogHero que buscava pelo cão da raça chow-chow desde o dia 24 de maio.

De acordo com a empresa especializada em hospedagem de cães, uma pessoa passou a informação de que o cachorro estaria em determinado ponto e a equipe foi até o local, encontrando Bento. Após averiguação da empresa, a recompensa de R$ 20 mil poderá ser paga à pessoa que forneceu a informação.

O cão estava hospedado na casa de um colaborador do aplicativo na rua Castelo de Óbidos quando conseguiu fugir por volta das 7h do dia 24. Para isso, ele pulou uma janela e rompeu uma tela, segundo o anfitrião. A última vez que o animal foi visto foi próximo a um córrego, perto do Parque Linear Sarandi.

Bento, que estava com uma coleira peitoral azul na hora da fuga, não foi castrado e é um pouco assustado. Por isso, anúncios nas redes sociais dão algumas dicas para quem encontrá-lo. "A primeira atitude não deve ser correr atrás dele, tente uma abordagem mantendo uma certa distância e vá se aproximando aos poucos, para que ele não se assuste", diz o anúncio nas redes.

Logo que soube da fuga do animal, a DogHero afirmou ter iniciado um plano de buscas, elaborado por especialistas em comportamento animal para casos como esse. A recompensa de R$ 20 mil será paga pelo aplicativo e por um patrocinador.

Desde o momento da fuga do Bento, a DogHero criou uma página no Facebook e no Instagram, patrocinando postagens nas duas redes sociais. Também foram impressos 12 mil flyers que foram distribuídos em comércios e vendedores ambulantes e também colados em locais estratégicos. Um cão farejador foi trazido de São Paulo para encontrar Bento.