O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, agora é Cidadão Benemérito de Montes Claros, maior cidade da região Norte do Estado. O título é a mais alta honraria que o Poder Legislativo concede àqueles que se destacam pelos relevantes serviços prestados ao município. A proposição foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal.

“Fico muito gratificado em receber homenagem do povo da cidade onde nasci. Morei aqui no ano de 1981. Guardo grandes recordações da época. Hoje ocupo o cargo de procurador-geral pela segunda vez, uma outra oportunidade...mais maduro, mais experiente, com maior visão e permitindo que alguns assuntos possamos resolver de forma amistosa. Voltar à Montes Claros, onde meu pai foi criado, onde vivi anos felizes da minha vida e com o título de cidadão benemérito, é um orgulho muito grande”, disse o procurador, na cerimônia em que recebeu o título, na noite da última terça-feira.

Jarbas Soares nasceu em Montes Claros. Em 1989, formou-se em Direito e ingressou no Ministério Público de Minas Gerais em 20 de maio do ano seguinte, exercendo a função de promotor de justiça nas comarcas de Januária, Manga, Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Foi nomeado procurador-geral de justiça pela primeira vez para o biênio 2005-2006 e reconduzido ao cargo por mais dois anos (2007-2008).

“Esta Casa Legislativa reconhece o filho da cidade.Ele viabilizou, através da indenização da Vale, mais de R$300 milhões para o Norte de Minas. Só para Montes Claros, R$15 milhões”, destacou o vereador Wilton Dias, autor da proposta de concessão da honraria.

“Agradeço às vereadoras e vereadores por algo que me vincula definitivamente à terra de D. Tiburtina, Cyro dos Anjos, Darcy Ribeiro, Godofredo e Beto Guedes, entre tantos, a minha querida Montes Claros”, registrou Jarbas Soares, em postagem nas redes sociais.

Jarbas Soares Júnior teve papel importante na reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, na Grande BH. O procurador participou das negociações entre o governo de Minas, TJMG e a empresa. Recentemente, concedeu uma entrevista ao Hoje em Dia. Confira.

(*) Com informações da assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Montes Claros