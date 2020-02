O Corpo de Bombeiros atendeu, na noite deste domingo (2), chamado sobre vazamento de produto químico que saía da garagem do laboratório Belfar, no bairro Santa Amélia.

Segundo informação da corporação, o vazamento partiu de um medicamento no interior do laboratório e seguia para a via pública. Ainda não sabem informar qual é a substância.

Particparam da operação quatro viaturas, três do batalhão de desastre ambiental.

De acordo com o site do laborarório, a Belfar é uma indústria farmacêutica com 40 anos de atuação em todo Brasil e conta com um portfólio de produtos de diferentes apresentações,da Linha MIP (Medicamentos Isentos de Prescrição), Tarjados e Genéricos.