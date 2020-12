A ceia de Natal será mais cara em 2020 para os belo-horizontinos. Pesquisa realizada em supermercados, lojas e no Mercado Central da capital aponta que os produtos que compõe a ceia estão, em média, 22% mais caros em 2020 em comparação mesmo período de 2019.

Conforme o levantamento do site Mercado Mineiro, divulgado nesta segunda-feira (7), entre os produtos principais da lista, o quilo do peru subiu de R$19,48 para R$21,98, um aumento de 12,83%.

No caso do pernil, o valor saltou de R$16,80 para R$26,90, um aumento de 60%. Já o panetone teve um aumento de até 19%, passando de R$12,15 para 14,49.

Além do aumento em relação a 2019, há também uma grande variação no preço de alguns produtos quando comparados a outros estabelecimentos. O quilo do bacalhau, por exemplo, pode variar mais de 114%, com preços entre R$69,90 e R$ 149,80.

O levantamento foi realizado entre os dias 4 e 5 de dezembro. Confira a pesquisa completa através do link.

