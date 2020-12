A farmacêutica britânica AstraZeneca afirmou que encontrou a “fórmula vencedora” para a vacina contra a Covid-19. O anúncio veio após conclusões de pesquisas adicionais do imunizante, desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford. No Brasil, as doses são produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

"Acreditamos que encontramos a fórmula vencedora e como obter uma eficácia que, com duas doses, está à altura das demais", afirmou o diretor executivo da empresa, Pascal Soriot, a jornais do exterior.

Segundo Soriot, a vacina garante, agora, uma “proteção de 100%” contra as formas graves do coronavírus. Nos resultados provisórios de testes clínicos realizados em larga escala no Reino Unido e no Brasil, o laboratório havia anunciado que o imunizante tinha eficácia média de 70% em novembro, contra mais de 90% dos fármacos da Pfizer/BioNTech e Moderna.

A vacina Oxford/AstraZeneca é uma das mais aguardadas pela comunidade científica, pois custa menos e não precisa ser armazenada em temperaturas tão baixas, como a da Pfizer/BioNTech - mantida a - 70ºC. O fármaco da AstraZeneca pode ser guardado em condições de refrigeração, que variam de 2ºC a 8ºC, o que facilita a vacinação em larga escala.

O Reino Unido foi o primeiro país ocidental a iniciar a imunização contra a Covid-19 ao utilizar a vacina da Pfizer/BioNTech, no início de dezembro. Agora, conta com o segundo imunizante, da Oxford/AstraZeneca.

Diante da nova mutação, "pensamos no momento que a vacina deve continuar sendo eficaz", afirmou Pascal Soriot. "Não podemos ter certeza e faremos alguns testes", completou. Ele garantiu, ainda, que novas versões foram preparadas, mas espera que não sejam necessárias.

Vacinação no Brasil

No Brasil, a Fiocruz firmou parceria com a AstraZeneca e a Universidade Oxford para produzir a vacina. Na quinta-feira (24), o imunizante recebeu certificação de boas práticas de fabricação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O documento é indispensável para análise de pedidos de uso emergencial e de registros definitivos. "A etapa finalizada é um dos pré-requisitos para a continuidade do processo de registro e faz parte dos esforços contínuos da agência para a disponibilização das vacinas para a população com qualidade, segurança e eficácia no menor tempo possível", esclareceu a Anvisa, em nota.

