Um professor de geografia, de 56 anos, foi preso suspeito de estuprar nove crianças, com idades entre 9 e 12 anos, em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após a mãe de uma das crianças fazer a denúncia. Em seguida, foi pedida a prisão preventiva do suspeito, que foi preso nessa segunda-feira (19) e já se encontra no sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

O professor trabalhava numa escola estadual em Avaí, distrito de Jacinto, onde também mora. Mas, conforme as denúncias, os abusos contra as crianças teriam ocorrido no quintal da casa dele.

A polícia informou que o inquérito ainda está em andamento e o número vítimas pode aumentar. O suspeito deve responder pelo crime de estupro de vulnerável.