Dedicado a Matemática e Ciências da Natureza, o segundo dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) contou com algumas questões que abordaram fatos do dia a dia, trazendo facilidade para aquelas pessoas que leem mais e estão mais atentas aos fenômenos do cotidiano, de acordo com o professor José Eustáquio Simões, coordenador do Pré-Enem das Faculdades Promove.

De dopping no esporte a cheiro de alho nas mãos, o exame deste domingo (10) não cobrou apenas conteúdos técnicos, permitindo que as questões de Química e Biologia fossem mais acessíveis aos candidatos. Já as provas de Matemática e Física exigiram mais cálculos dos candidatos.

Veja a análise feita por Simões para o segundia domingo do Enem 2019:

Leia mais:

Prova de Física exigiu mais conteúdo e cálculos, avalia professor; veja vídeo

Enem 2019: veja o gabarito extraoficial das questões do caderno rosa

Enem 2019: veja o gabarito extraoficial das questões do caderno cinza

Enem 2019: veja o gabarito extraoficial das questões do caderno azul