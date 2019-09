Um professor do Sul de Minas desenvolveu um método lúdico e criativo como estratégia para o ensino. Luciano Oliveira Luz, que leciona na Escola Estadual Professora Maria Augusta Vieira Corrêa, em Três Pontas, criou aplicativo e jogos que auxiliam no processo de aprendizagem de Ciências.

“Tem nove anos que dou aula e sempre procurei trabalhar com coisas diferentes com os meus alunos. No início trazia um violão e trabalhávamos com música. Depois eu postava os vídeos em um canal na internet. Fui vendo que dava muito certo trabalhar assim e foi aí que resolvi fazer um curso de desenvolvimento de jogos e trazer isso para dentro da escola”, explica o professor.

A princípio ele precisou reorganizar a sala de informática em seguida foi preciso conversar com os pais dos alunos para que eles pudessem utilizar, em algumas aulas específicas, os celulares em sala de aula. “Os aplicativos eu peço para os alunos baixarem em casa e utilizamos off-line aqui na escola. Os jogos eu salvo em um site e utilizamos no laboratório. É tudo gratuito e feito de acordo com a realidade dos meus alunos e da sala de aula”, ressalta Luciano.

O interesse dos alunos só aumentou. “Depois que ele começou a ensinar assim, ficou mais divertido, as aulas mais participativas e aprender o conteúdo ficou mais fácil”, conta Maria Clara de Mesquita Oliveira, estudante do 9º ano do ensino fundamental.

Professor Luciano utilizou seu conhecimento para criar jogos que estimulam os estudantes a participar mais efetivamente das aulas

*Com Agência Minas