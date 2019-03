Uma mulher de 42 anos foi presa na tarde desta quinta-feira (21) após agredir uma professora dentro da Escola Estadual Padre Frederico Vienken, no bairro Bonfim, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita teria cometido a agressão depois de ter ouvido da filha de 10 anos que a professora havia machucado seu braço.

No dia anterior, a professora teria advertido a aluna e pegado em seu braço. No dia seguinte, a menina teria se queixado de dor para a mãe, que foi até a escola para tirar satisfação com a educadora, a agredindo com tapas, chutes e arranhões.

Foram os próprios funcionários da escola que mantiveram a suspeita dentro da escola e chamaram a Polícia Militar. A mulher foi presa por lesão corporal e desacato a funcionário público. Ela foi levada à delegacia do bairro Santa Terezinha, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a comparecer na Justiça.

A professora, de 31 anos, foi levada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e liberada após a realização de exames.

A direção da escola afirmou que não vai comentar o assunto. A Secretaria de Estado de Educação (SEE) informou que está acompanhando a situação da professora agredida na escola de Juiz de Fora. Disse ainda que, a pedido do Conselho Tutelar, a aluna, filha da suspeita, foi transferia para outra unidade de ensino.

"A direção (da escola) irá convocar uma reunião com os pais de alunos, juntamente com a Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora, Conselho Tutelar e a Polícia Militar, para debater o assunto e esclarecer para a comunidade que a escola está aberta para o diálogo e para a convivência democrática", afirmou a SEE.