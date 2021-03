Cláudia Maria Jacobi, professora titular do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG, faleceu, nesse sábado (27), após um acidente durante um mergulho marítimo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo ICB.

O passeio era realizado em companhia com uma empresa belo-horizontina de mergulhos. A reportagem entrou em contato com o grupo e aguarda um retorno. A UFMG não deu detalhes sobre o acidente.

Em nota, o ICB declarou profundo pesar pela perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos de Cláudia, que era argentina de Buenos Aires e atuava na UFMG há mais de uma década.

"Sua competência, energia e carinho com colegas e estudantes sempre foram sua marca. A nós, fica a saudade e a dor da perda, mas também uma enorme gratidão pela sua presença em nossas vidas", afirmou Ricardo Solar, coodenador do Pós Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre.

Cláudia era bióloga, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, tinha estágio pós-doutoral no Laboratório de Ecologia da Paisagem da Universidade do Canadá, e orientava nos programas de Pós-graduação em Zoologia e também no de Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre da UFMG. Ela também foi chefe do departamento de mesmo nome entre 2009 e 2011.

A principal atuação dela era na área de Ecologia de campos rupestres, com foco em afloramentos ferruginosos, interações ecológicas e modelagem da dispersão de organismos.

