Profissionais da Educação, que trabalham em escolas públicas e privadas de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, serão vacinados contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (10). Para o início da imunização da categoria serão destinadas 7 mil doses da vacina AstraZeneca.

De acordo com o cronograma, na quinta e na sexta-feira (11), das 8h às 17h, serão disponibilizadas 500 doses por dia para profissionais da educação infantil cadastrados. Nestes dias a vacinação ocorrerá no posto montado no antigo Betim Shopping, na avenida Edmeia Matos Lazzarotti, 1655, no bairro Angola. (Veja informações sobre o cadastro abaixo).

Na segunda (14), das 8h às 17h, o público será ampliado para profissionais de todos os níveis de ensino que já tiverem sido registrados. Serão disponibilizadas 6 mil doses em 12 postos de vacinação abertos especialmente para imunização da categoria. Além do Betim Shopping, os educadores poderão ir até ao Cerest ou a dez Unidades Básicas de Saúde (UBS) que serão divulgadas posteriormente.

A estimativa é que existam mais de 14 mil profissionais da Educação atuando no município. Serão vacinados trabalhadores das unidades de ensino municipais, estaduais, federais e privadas que prestam serviços na cidade. Segundo a Prefeitura de Betim, a imunização de todo este público será realizada à medida que novas doses dos imunizantes forem enviadas pela Secretariaria de Estado de Saúde.

Cadastro

Conforme informou a administração municipal, o cadastro será feito pelas instituições de ensino, entre esta terça-feira (8) e sexta-feira (11). "As unidades cadastrados na Secretaria Municipal da Educação e/ou no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) deverão protocolar na Semed a relação de todos os seus profissionais".

