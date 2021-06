Professores com 40 anos ou mais e que atuam em creches e escolas da educação infantil das redes pública e privada, começam a ser vacinados contra a Covid-19 nesta terça-feira (1º) em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A imunização ocorre das 8h às 14h em 20 Unidades Básicas de Saúde que possuem sala de vacinação (confira abaixo).

São considerados professores da rede infantil aqueles que trabalham com crianças de 0 a 5 anos de idade, ou seja, com alunos do berçário ao segundo período. Para receber a primeira dose do imunizante é preciso levar um documento que comprove o vínculo com a escola, um contracheque dos últimos três meses ou carteira de trabalho com especificação da função ou contrato de trabalho. Além de documento com foto, cartão de vacina e comprovante de residência.

Simultaneamente, também serão vacinadas as pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente, com idade entre 18 e 59 anos, e idosos acima de 60 anos de idade.

Confira os locais de vacinação em Ibirité:

UBS Novo Horizonte - Av. Altivas Caldas, 700 – Novo Horizonte

UBS Vila Ideal - Av. Pau Brasil, 14 – Vila Ideal

UBS Washington Pires - Rua Rui Barbosa, 71 – Washington Pires

UBS Palmares B - Rua Bela Petruschy, 621 – Palmares B

UBS Bela Vista - Av. Marechal Hermes, S/Nº – Bela Vista

UBS Durval de Barros - Av. Coronel Durval de Barros, 1104 – Durval de Barros

UBS Morada da Serra - Av. Minas Gerais, S/Nº – Morada da Serra

UBS Canal - Av. Avelino Pinheiro, 256 – Canal

UBS Palmares A - Rua Salinas, 20 – Palmares A

UBS Central - Rua Manoel José Campos, 20 – Centro

UBS Monsenhor Horta - Av. Antônio Anacleto de Oliveira, 454 – Monsenhor Horta

UBS Barreirinho - Rua Adutora, 17 – Barreirinho

UBS Madureira - Av. Madureira, 741 – Durval de Barros

UBS Águia Dourada - Av. Márcia de Windson,234 - Águia Dourada

UBS Parque Elizabeth - Rua Princesa Izabel, 25 – Parque Elizabeth

UBS Marilândia - Rua do Cascalho, 219 – Marilândia

UBS Recanto da Lagoa - Rua Seis, 150 – Recanto da Lagoa

UBS Cascata - Rua José Mateus dos Reis, 60 – Cascata

UBS Jardim das Rosas - Rua Mantiqueira, 301 – Jardim das Rosas

UBS Canoas/Canaã - Rua C, 26 – Canaã

