Dezenas de professores da rede municipal de Belo Horizonte realizaram um ato público em frente a Prefeitura de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (20). Eles fecharam a avenida Afonso Pena, provocando lentidão no trânsito de ruas próximas, especialmente na rua Rua da Bahia.

❗️Manifestação

10h47 Na Av Afonso Pena, entre Álvares Cabral e Rua da Bahia ocupando uma faixa de trânsito sentido centro/Mangabeiras. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 20, 2019

O ato, realizado no Dia da Consciência Negra, chamou atenção para a violência sofrida pela juventude negra e para o reajuste salarial de professores da rede municipal. A categoria está em greve desde o dia 6 de novembro, de acordo com Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública de Belo Horizonte (Sind-Rede-BH).

Uma reunião entre representantes dos professores e da administração municipal está marcada sexta-feira (22), às 14h. Em seguida, acontece uma assembleia dos servidores na praça Afonso Arinos.

A categoria reivindica reajuste salarial para 2019, a revogação do decreto 17.200 que muda as regras de progressão de carreira, além de um debate mais amplo sobre mudanças no Estatuto do Servidor.

A Prefeitura de Belo Horizonte explicou que o decreto que altera a progressão de carreira foi necessário por causa da grande oferta de pacotes de formação de universidade de ensino a distância, que se tornam incompatíveis com a jornada de trabalho dos servidores. A instituição ressalta que o texto do mesmo projeto de lei abrange o cumprimento da carga horária dos cursos e a compatibilidade entre a duração do curso e o tempo necessário para sua conclusão.