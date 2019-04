Em assembleia realizada na tarde desta quarta-feira (24), os professores da rede municipal de Belo Horizonte decidiram por um indicativo de greve para o dia 15 de maio. Isso quer dizer que a categoria deve fazer uma paralisação nessa data e realizar uma nova assembleia para definir se entra em greve nos dias seguintes.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-REDE), a categoria começou a negociação com a Prefeitura de Belo Horizonte sobre o reajuste salarial em fevereiro. A reivindicação é que o aumento seja compatível com o reajuste feito pelo Ministério da Educação em relação ao piso nacional nos últimos dez anos.

Ainda segundo o sindicato, enquanto o piso nacional teve um reajuste de 166% desde 2009, o salário dos professores de Belo Horizonte foi reajustado em 53% no mesmo período. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil e Fundamental) conta com 12 mil professores.

Os professores realizaram uma passeata durante a tarde entre a Praça da Estação e a Prefeitura de Belo Horizonte. Além de pressionar pelo reajuste salarial, os profissionais também protestaram contra a reforma da Previdência e pediram unificação das carreiras entre os trabalhadores da Educação Infantil e da Educação Fundamental.

Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que está agendada uma reunião com os sindicatos para o mês de junho, “quando será apresentado, baseado na dinâmica de receitas e despesas dos cofres públicos municipais, o balanço do período janeiro-maio às entidades representativas dos servidores, bem como a atualização referente aos repasses do Governo do Estado”.

A Prefeitura afirmou também que está ampliando as vagas na Educação Infantil de Belo Horizonte. De acordo com a administração municipal, em dezembro de 2018, existiam 8.430 crianças de 0 a 3 anos cadastradas na fila de espera por uma vaga, mas esse número caiu para 3.952 em março deste ano.

Cerca de 200 mil alunos estudam nas creches, Escolas Municipais de Ensino Infantil (Emeis) e escolas de Ensino Fundamental em Belo Horizonte.



Leia mais:

Integrantes de ocupações protestam na PBH e professores complicam trânsito no Centro