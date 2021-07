Após o sucesso da primeira edição, o reality universitário “Mentes do Futuro”, das Faculdades Promove e Kennedy, está de volta com inscrições abertas até o dia 31 deste mês (participe aqui). O formato inovador de vestibular e que valoriza os talentos dos candidatos oferece bolsas de estudo de até 100% nas graduações de Administração e Gestão; Estética e Cosmética; Gastronomia e Nutrição. Os vencedores iniciarão as aulas já no segundo semestre deste ano.

Para celebrar o retorno da iniciativa, os coordenadores dos cursos participaram, nesta quinta-feira (1), de uma live (assista abaixo) no Hoje em Dia, em que explicaram como o interessado pode se inscrever, como será a seleção dos bolsistas e, sobretudo, a importância de estudar nas Faculdades Promove e Kennedy, instituições que têm Índice Geral de Cursos (IGC), do Ministério da Educação (MEC), em conceito 4 - em escala que varia de 1 a 5, com isenção de até 100%.

Como funciona?

Idealizado por Jackson Cabral, professor e coordenador do curso de Gastronomia, o reality é uma forma de vestibular que prioriza os conhecimentos e a criatividade dos candidatos, que precisam analisar temas de maneira dinâmica e desafiadora (veja o passo a passo geral abaixo).

No caso da graduação em Gastronomia, o interessado precisa, inicialmente, responder à seguinte questão: “por que a inovação e a criatividade são importantes para o profissional do mercado gastronômico?”. Em seguida, na segunda fase, os pré-selecionados precisarão apresentar um prato para uma banca composta por três jurados.

“Ficou mais fácil passar pela primeira etapa. E é possível ganhar uma bolsa de 100% assim, melhor que ProUni, nesse projeto novo”, afirmou Jackson. Conforme ele, os critérios avaliados serão apresentação; ingredientes (diversificação); criatividade; e originalidade e alinhamento com o tema do evento. Mais informações estão no regulamento (clique aqui).

Nutrição

A seleção do reality para o curso de Nutrição também contará com uma pergunta na primeira fase: qual é o maior mito da Nutrição? A professora e doutora Natália Teixeira explica. “A Nutrição é uma ciência relativamente nova e que evoluiu muito nos últimos anos. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, acham que estão fazendo certo na busca pela saúde, mas nem sempre é assim”, disse. Por isso, a proposta é desmistificar questões da área. Já na segunda etapa, os candidatos precisarão abusar da criatividade para desenvolver peças gráficas, vídeos ou outro material que expliquem porque a resposta escolhida é o maior mito da Nutrição. Veja o regulamento aqui.

Durante a live, Natália falou sobre como o curso está ligado às outras áreas. “A gente tem disciplinas da administração, já que o nutricionista pode administrar a própria clínica ou restaurantes de empresas. E tem relação direta com a Gastronomia: alimentação não é só ingerir nutrientes. Tem que satisfazer as necessidades fisiológicas e sensoriais. E também com a Saúde, já que a Nutrição quer o bem-estar a partir do cuidado com o corpo”, explicou.

Administração/ Gestão

A seletiva do curso de Administração/ Gestão contará com o preenchimento de um formulário e, na segunda etapa, na exposição de um case empresarial. Conforme a coordenadora, a professora e mestre Andrea Arnaut, os candidatos terão um tempo para apresentar a solução ao problema exposto, em um vídeo de 1 a 3 minutos. Veja o regulamento aqui.

“Eu penso que esse reality é uma oportunidade de estimular e valorizar também a capacidade de criar, de inovar e planejar desse candidato. São habilidades essenciais para um bom administrador. Essas habilidades são treinadas no decorrer do curso. Então, procuramos estimular a participação desses futuros estudantes de Administração e Gestão por meio desse case”, afirmou.

Cosmética e Estética

Bem-estar, beleza e saúde. A seleção para o curso de Cosmética e Estética, de acordo com a coordenadora e professora Lilian dos Santos Oliveira, terá foco na importância do estudo da graduação na área de Cosmética e Estética. Para isso, os alunos responderão, em primeira etapa, à pergunta “porque saber anatomia é importante no trabalho do profissional de Estética?”. Na segunda fase, os candidatos selecionados apresentarão as respostas em peças gráficas. Veja o regulamento aqui.

Lilian comentou a importância do estudo da saúde para o profissional da área. “O pessoal se encanta com o curso pela sua facilidade de atuação no mercado. Elas já começam as práticas nos primeiros períodos e já conseguem uma colocação junto ao mercado de trabalho. No reality, a gente quer mostrar o quão importante é a atuação desse profissional na área da saúde também, porque ela pode fazer aquele amor de cuidar do outro se transformar numa graduação e fazer disso uma profissão para a vida toda”, declarou.

Ensino superior

Os professores foram unânimes ao comentar a importância do reality universitário como agente de transformação social. Para Natália Teixeira, o Mentes do Futuro leva a oportunidade de estudar para mais pessoas. “Uma bolsa de 100% é o sonho de todo mundo. E nós queremos valorizar aquele talento, aquela inclinação que a pessoa já tem. A partir do momento em que a gente valoriza aquele conhecimento que é o sonho do futuro da pessoa, a gente leva a questão para um nível maior”, afirmou.

Andrea Arnaut afirma que o reality, além de ajudar no acesso ao ensino superior de qualidade, é uma proposta diferente das outras. “É realmente algo inovador e muito importante. Mais do que isso, é criar um espaço diferenciado para que esse candidato tenha condição de apresentar os talentos e sair daquele formato de prova. Ele terá que ser criativo”, disse.

Passo a passo

Participar do reality universitário, o candidato precisa acessar o site realityuniversitario.com.br/bh/ e realizar gratuitamente a inscrição, dentro do prazo estabelecido, que vai até as 23h59 (horário de Brasília) de 31 de julho. Dica: é essencial acompanhar o regulamento do curso escolhido para seguir corretamente todo o passo a passo.

Em caso de dúvidas, os coordenadores de curso ficarão disponíveis para prestar atendimento aos candidatos, por meio do WhatsApp. Clique nos nomes a seguir para ir direto para o aplicativo de mensagens: Andrea Arnaut (Administração/Gestão); Lilian dos Santos Oliveira (Estética e Cosmética); Jackson Cabral (Gastronomia); e Natália Teixeira (Nutrição).

O resultado da classificação e das bolsas de estudo será divulgado em 6 de agosto, por meio de live, site e redes sociais das faculdades.

Além disso, interessados em prestar vestibular para cursos que não participam do reality universitário ou que optem pela modalidade tradicional para os inseridos na seletiva, devem realizar inscrição, gratuitamente, pelos links: www.faculdadepromove.br/vestibulardigital ou kennedy.br/vestibulardigital.



Devido à pandemia, o vestibular tradicional das Faculdades Promove e Kennedy está sendo feito em formato on-line. Nessa modalidade, são distribuídas bolsas de até 75%.

Para obter informações sobre outras formas de ingresso, basta ligar para o telefone geral: 0800-031-2103.

