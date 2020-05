A campanha nacional de vacinação contra a gripe entrou em uma nova etapa nesta segunda-feira (18). A partir de agora, também poderão se imunizar professores - da rede pública e particular - e adultos de 55 a 59 anos. Essa é a segunda fase da terceira etapa da ação, que segue até 5 de junho.

No período, todo o público-alvo contemplado na campanha que ainda não se protegeu nas demais etapas podem receber as doses. A vacina não imuniza contra o novo coronavírus, mas facilita o trabalho dos profissionais da saúde no diagnóstico, já que as enfermidades têm sintomas semelhantes.

Em Belo Horizonte, a meta da prefeitura é imunizar pelo menos 150 mil professores e adultos de 55 a 59 anos. Para receber a vacina gratuitamente, basta ir até um centro de saúde da capital. Apesar da pandemia do novo coronavírus, a PBH reforça que é seguro ir até a esses locais para se proteger contra a gripe.

Outros pontos de vacinação também foram montados para evitar aglomerações nos centros de saúde. Os locais podem ser consultados aqui.



Campanha segue até o dia 5 de junho

Veja quem tem direito a se vacinar:

Primeira fase: pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores de saúde e acamados;

Segunda fase: indígenas, doentes crônicos, presos, funcionários do sistema prisional, agentes de força de segurança e salvamento, caminhoneiros e motorista de transporte coletivo.

Terceira fase: deficientes, crianças de seis meses e menores de 6 anos, gestantes e mães no pós-parto de até 45 dias. De 18 de maio a 5 de junho: professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos.

