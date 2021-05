O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SIND-UTE) divulgou, nessa quinta-feira (13), uma nota pública que denuncia o vazamento de dados pessoais de servidores da educação básica da rede estadual de ensino. As informações se tornaram públicas e circularam pelas redes sociais após serem publicadas por um portal na internet.

Segundo a entidade, o ato configura crime de assédio moral e “fere direitos de liberdade e privacidade” dos professores e servidores do Estado. A suposta divulgação da listagem contém a relação nominal de todos os professores da educação básica da rede estadual, que informa o controle de jornada em relação ao número de acessos do pro­fissional à uma plataforma utilizada pelo governo de Minas para realização de atividades on-line, além da matrícula, e-mail e regional em que o servidor está lotado.

Ontem (13), a deputada estadual Beatriz Cerqueira, que preside a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) denunciou ao Ministério Público Estadual (MPMG) a divulgação dos dados. As informações estavam em site de um banco privado que tem um instituto que mantém parceria com Secretaria de Estado de Educação (SEE).

“É preciso que seja investigado o ocorrido e os responsáveis pelo ato criminoso punidos cível e criminalmente”, defendeu a deputada. A exposição e violação de direitos dos servidores também foi denunciada em audiência pública da Comissão.

Confira a nota do SIND-UTE na íntegra:

O Sind-UTE/MG faz uma denúncia grave, que configura, no mínimo, crime de assédio moral e fere direitos fundamentais de liberdade e de privacidade do trabalhador e da trabalhadora.

Houve divulgação ilegal de listagem pela Secretaria de Estado da Educação (SEE/MG) contendo a relação nominal de todos os/ as professores/as da educação básica da rede estadual, que informa o controle de jornada em relação ao número de acessos do profissional a plataforma por dias da semana.

O Sindicato alerta que essa atitude do Governo do Estado, por meio da SEE, ofende à Lei Geral de Proteção de Dados ( Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) e configura ato criminoso ao direito de proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade desses profissionais que tiveram seus dados expostos. O Estado tem obrigação legal de proteger os dados dos seus servidores, além de configuração de possível prática de assédio moral contra esses profissionais. O Sind-UTE/MG informa que já acionou seu departamento jurídico e que vai tomar todas as providências cabíveis.

