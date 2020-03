Estão abertas inscrições para preenchimento de um banco de avaliadores que terá a função de inspecionar as instituições e os cursos de ensino superior das universidades estaduais. O prazo para os interessados se cadastrarem por meio do site www.cadastroavaliador.educacao.mg.gov.br vai até dia 21. Os documentos previstos no edital deverão ser encaminhados pelo mesmo endereço eletrônico.



Em fevereiro, a Secretaria de Estado de Educação (SEE) publicou o edital de chamada pública para ocupar as vagas. Os especialistas irão compor as bancas que vão verificar as exigências estruturais de corpo docente e a qualidade de ensino para certificação e autorização dos cursos oferecidos nas universidades e escolas de governo sob responsabilidade do Estado.



Inscrições



É exigido que o candidato seja docente da educação superior com vínculo atual e em pleno exercício de suas funções em instituições públicas ou privadas, tenha disponibilidade anual de ao menos três períodos na agenda para composição das bancas, entre outros requisitos. O edital ressalta que “os avaliadores que integram o Banco de Avaliadores do Sistema Estadual de Educação não podem possuir qualquer tipo de vínculo empregatício com a SEE”.



Clique aqui para acessar o edital de chamada pública e outras informações.

Processo de certificação

Como exemplo das atribuições que estão sob a responsabilidade dos integrantes do grupo está a avaliação para autorização de novos cursos.

Na última semana, dois avaliadores da Subsecretaria de Ensino Superior de Minas Gerais analisaram a oferta da especialização lato sensu em Direito Militar, única na modalidade no país. O curso, que será oferecido pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) e realizado na sede da Justiça Militar, terá duração de 360h, com vagas para assessores jurídicos da instituição.