Na próxima segunda-feira (11), termina o prazo de inscrições para o processo seletivo que irá contratar profissionais da Saúde para trabalhar no projeto Saúde em Rede, do governo estadual. As oportunidades oferecidas são para Belo Horizonte (Cidade Administrativa) com disponibilidade para viagens.

A inscrição é gratuita e podem participar os profissionais com formação em nível superior nas áreas de: enfermagem, fisioterapia, farmácia, fonoaudiologia, odontologia ou nutrição.

Para se inscrever, o candidato deverá preencher um formulário por meio do link. Feita a inscrição, o participante receberá por e-mail o login e a senha para acesso à plataforma. Será necessário anexar os documentos conforme previsto no edital, observando as orientações contidas no Manual do Candidato.

A secretaria estadual de saúde esclarece que trata-se de um processo de seleção pública, visando contratação temporária de dez profissionais para a execução da 2ª e 3ª Ondas do Projeto Saúde em Rede, na área de Políticas e Ações de Saúde.

Etapas

O processo seletivo será composto de duas etapas: a primeira consiste em análise de currículo e títulos, e verificação das informações de experiência profissional. Já a segunda consiste na realização de entrevista individual com os candidatos selecionados na 1ª etapa. A documentação comprobatória dos documentos deve ser enviada até 13 de outubro.

Informações sobre remuneração, atribuições e jornada específica de cada vaga devem ser acessadas através do edital; os salários podem chegar até R$ 3.723,60.

Mais informações podem ser encontradas no site da secretaria estadual de saúde.

