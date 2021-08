O dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de Belo Horizonte, é comemorado só no próximo domingo (15), mas a festa já começou no santuário dedicado à santa e vai até o fim de semana.



A programação gratuita com o tema "Maria, modelo de fraternidade" traz música, gastronomia e assistência social, além das missas e meditação do terço todos os dias. Com as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o público que poderá prestigiar o evento no templo não pode ultrapassar as 90 pessoas.



Nesta terça (10), às 19h30, será apresentado o concerto "Noite do Abraço Fraterno", com um pianista e uma solista, que terá poesias e pequenas reflexões sobre fraternidade. O evento musical também poderá ser visto por transmissão on-line.

De quarta a sexta-feira, vão ser feitas as catequeses virtuais, com a participação de convidados especiais.

No sábado, a 'Ação Social: Obra do Berço' promove um encontro de 50 grávidas moradoras de áreas carentes com pediatras da Santa Casa. O encontro será embalado por cantigas de ninar.



Já no domingo, dia da padroeira, será ofertada aos fiéis uma programação especial. Além das celebrações eucarísticas, todos vão poder provar o Tropeiro da Boa Viagem. Por ser também defensora dos motoristas, profissionais irão receber a bênção de Nossa Senhora da Boa Viagem.



Segundo o padre Marcelo Silva, o altar principal, que abriga a imagem da santa trazida pelos portugueses há mais de três séculos, acabou de ser restaurado e está com ornamentação festiva para as comemorações.

O Santuário da Boa Viagem fica na Rua Sergipe, 175, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Veja a programação:



Terça (10)

17h30 - Terço

18h30 - Celebração Eucarística

19h15 - Momento Mariano

19h30 - Noite do Abraço Fraterno



Quarta a sexta-feira (11,12 e 13)

17h30 - Terço

18h30 - Celebração Eucarística

19h15 - Momento Mariano



Sábado (14)

15h - Ação Social: Obra do Berço

17h30 - Terço

18h30 - Celebração Eucarística

19h15 - Momento Mariano



Domingo (15)

7h, 8h30, 11h, 15h e 20h - Celebração Eucarística

8h - Bazar de Nossa Senhora da Boa Viagem

11h - Tropeiro da Boa Viagem

18h - Celebração Eucarística presidida por Dom Geovane Luís da Silva

19h - Bênção de Nossa Senhora da Boa Viagem aos motoristas

Serviço:

Evento: "Maria, modelo de fraternidade"

Endereço: Santuário da Boa Viagem - Rua Sergipe, 175, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Data: de 10 a 15 de agosto de 2021

GRATUITO

