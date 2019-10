Estudantes que querem começar a carreira em uma grande empresa têm mais uma oportunidade de aprendizagem e preparação para o mercado de trabalho. Entre os dias 28 de outubro e 17 de novembro, estarão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2020 da Vallourec Soluções Tubulares do Brasil (VSB). As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

As vagas, que têm bolsas de R$ 1.199 a R$ 1.613, estão alocadas nas unidades Barreiro, em BH (portanto, destinadas a moradores da capital e região metropolitana), Jeceaba (ideal para moradores de Jeceaba, São Brás do Suaçuí, Entre Rios de Minas, Congonhas, Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete) e na Vallourec Mineração (moradores de Piedade do Paraopeba, Brumadinho, Nova Lima, BH e região).

Além da bolsa, os selecionados também contarão com convênio médico, seguro de vida, recesso remunerado, alimentação no local, transporte fretado e auxílio-transporte, programa de desenvolvimento de estagiários, clube de benefícios e descontos. A carga horária é de seis horas diárias. A previsão de início é fevereiro do ano que vem.

O processo seletivo contará com inscrição, prova online, análise de currículo, dinâmicas de grupo, entrevistas técnicas com gestores e avaliação psicológica. Veja, abaixo, alguns requisitos para as vagas:

- ter idade mínima de 18 anos;

- estudar no turno noturno;

- pacote Office intermediário;

- nível superior a partir do 3° período (formação entre dezembro de 2021 a julho de 2022) ou nível técnico a partir do 1° período (formação entre dezembro de 2020 a julho de 2021).

As vagas de estágio de nível superior contemplam as áreas de Engenharias (Química, Mecânica, Elétrica, Civil, Automação, Ambiental, Produção, Materiais, Metalúrgica, Mecatrônica, Computação, Telecomunicação e Sistemas), Administrativas, Tecnologia da Informação, entre outras. Para os cursos de nível técnico as áreas são Informática, Manutenção, Mineração, Segurança do trabalho, Administrativas, entre outras.

