Estão abertas as inscrições para o Festival de Verão UFMG 2020. Com atividades e oficinas gratuitas, o evento será realizado entre 3 e 6 de fevereiro, no Centro Cultural da UFMG e no Centro de Referência da Juventude.

Os interessados nas oficinas devem ser inscrever até o próximo dia 2, por meio da plataforma Sympla. Todos os horários e ementas das oficinas estão disponíveis em www.sympla.com.br/festivaldeveraoufmg.

Partindo do tema CorpoCidade, o evento busca potencializar o entendimento da cidade como território cultural e, em especial, a relação com os sujeitos que atuam em um momento de efervescência cultural na região do Baixo Centro de Belo Horizonte.

Nove oficinas gratuitas acontecerão durante o festival, abordando temas que refletem a diversidade de expressão - política, artística e cultural - dos jovens da capital. Há atividades que abordam a criatividade no universo da poesia falada, da dança, e da fotografia. O carnaval aparece em duas oficinas, que levantam ainda a questão da sustentabilidade: “Adereços e makes para cair no fervo”, que busca ressignificar adereços utilizados em carnavais passados, e “Faça seu carnaval: construção de instrumentos de percussão”, na qual os participantes vão explorar os ritmos carnavalescos com instrumentos feitos de lata de leite, tinta e galão.

Serviço:

14º Festival de Verão UFMG - CorpoCidade

Data: 3 a 6 de fevereiro de 2020

Locais: Centro Cultural UFMG (Av. Santos Dumont, 174, Centro ‒ Belo Horizonte) e Centro de Referência da Juventude (Rua Guaicurus, 50, Centro ‒ Belo Horizonte)