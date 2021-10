O viaduto Angola, localizado na avenida Antônio Carlos, na altura do bairro São Cristóvão, região Nordeste de Belo Horizonte, ganhará novas cores neste fim de semana. No sábado (9) e domingo (10), o elevado servirá de tela para um grafite, arte urbana que está entre as manifestações culturais mais crescentes no mundo.

De acordo com a prefeitura, todas as laterais do Angola devem receber pinturas. Os trabalhos também serão realizados em 15 e 16 de outubro.

A arte surge através do projeto “Adote um Muro’, do grupo Nação Hip Hop com apoio da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção. A iniciativa visa a criar, promover e produzir corredores vivos e coloridos na capital mineira, revitalizando praças, viadutos, muros e áreas públicas degradadas. Os participantes são artistas e coletivos inscritos na prefeitura.

O cadastro fica sob a tutela do Nação Hip Hop, que também é responsável pela curadoria dos murais. Artistas e produtores têm a concessão do espaço para a produção artística de forma voluntária, sem remuneração para nenhuma das partes. Depois de finalizados, os murais podem ser revitalizado pelos autores periodicamente.

