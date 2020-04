A população de Belo Horizonte vem cumprindo as medidas de isolamento social durante a semana, mas peca pelas "saidinhas" nos sábados e especialmente aos domingos. É o que mostra relatório publicado pelo projeto Coronavirus-MG.com.br, dos jornalistas Cristiano Martins e Igor Passarini.

Clique para salvar ou ampliar

Com base nos dados do Waze/BID e também em informações dos relatórios de mobilidade do Google, eles concluíram que houve uma redução média de 74% na circulação de veículos nas ruas de BH entre os dias 16 de março e 15 de abril. Você pode ver os percentuais diários neste link. No entanto, essa diminuição foi de apenas 51,4% no Domingo de Páscoa e de 56,9% no anterior. Índices bem inferiores aos das últimas segunda e terça-feiras, 83,5% e 85,2% respectivamente.

O relatório apresenta, ainda, que a Sexta-feira da Paixão foi o dia em que as pessoas mais ficaram em casa em BH neste período. Neste dia, houve uma redução de 90,3% na circulação de carros pelas ruas da cidade.

Clique para salvar ou ampliar

Sem distanciamento

"Os picos do período analisado aconteceram todos aos domingos, com destaque para o 12 de abril (Páscoa). Uma semana antes, no dia 5, portais de notícias da capital já haviam noticiado a alta circulação de pessoas na Lagoa Seca (Belvedere) e na Lagoa da Pampulha, entre outros pontos badalados para o lazer e a prática de esportes", destaca publicação no site Coronavirus-MG.com.br.

Flagrantes enviados ao Hoje em Dia pelo WhatsApp deixam clara esta realidade de relaxamento. No bairro Mangabeiras, região Sul da capital, foram registradas dezenas de pessoas caminhando por avenida naquela área, justamente na Páscoa. Com o fechamento de praças, como a da Liberdade, quem quer caminhar ao ar livre vem se utilizando de estratégias para manter o hábito. Porém, o que menos se vê é o cumprimento do distanciamento social.