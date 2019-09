O projeto Caminhar, da Prefeitura de Belo Horizonte, irá promover, na próxima semana, a avaliação física de aproximadamente 300 pessoas que praticam caminhada em pistas da capital. Serão feitos testes de pressão arterial, massa corporal, perímetro abdominal, peso, altura e frequência cardíaca.

Na segunda-feira (23), a equipe do Caminhar atenderá os caminhantes da pista da rua Eduardo Cândido dos Reis (esquina com avenida Senador Levindo Coelho), no Barreiro. Na terça (24), o programa desenvolverá as atividades na pista da Via Expressa, localizada na Praça das Jabuticabeiras, região Noroeste.

Outras pistas incluídas com atendimento do Caminhar no período são: dia 25, avenida Bernardo Vasconcelos (esquina com Rua Nossa Senhora da Paz, próximo ao nº 780), região Nordeste; dia 26, Praça da Saúde (entre a avenida Silva Lobo e a rua Viamão). As atividades da semana serão encerradas no dia 27, na avenida dos Andradas (esquina com Mem de Sá), região Leste.

Os interessados podem procurar a equipe do programa que atende em tendas montadas em áreas próximas à pista.