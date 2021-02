A Prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), entregou à Câmara Municipal, na manhã desta terça-feira (2), dois projetos de lei que têm como objetivo retomar a economia da cidade, afetada pela pandemia da Covid-19, além de ajudar a população que foi impactada pela crise causada pela doença. Um deles propõe mudanças no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) da cidade, com redução de 15% na taxa residencial para 2021.

Segundo informações do Executivo, o desconto é a segunda ação adotada para a redução de impostos na cidade. A primeira delas foi feita ainda durante a transição do governo, com a troca do índice de reajuste do IPTU. Antes, a mudança era feita com base no IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) que seria de 25%. Agora, o reajuste será feito com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que será de 4%.

Ou seja, um corte de 21% para todos os setores que, somado ao desconto proposto, chega a 35% de redução no IPTU residencial. “É importante fazer algo ainda este ano, que incida na vida dos contribuintes ainda em 2021. Se a gente soma essa troca do índice com essa redução que a gente propõe de 15%, a gente terá em torno de 35% de redução. Acreditamos que é uma contribuição que podemos propor ainda este ano. Com a preocupação de que não é uma proposta definitiva, mas algo que possa aliviar o bolso do nosso contribuinte e que não tenha grande impacto na arrecadação municipal”, disse Marília Campos durante a manhã desta terça.

O projeto agora segue em tramitação na Câmara, onde será apreciado pelos vereadores em comissões da Casa e votado em plenário, em primeiro e segundo turnos. Além disso, a prefeitura também pretende editar um decreto adiando o vencimento do IPTU 2021 para junho. Outra medida, já adotada de imediato, é a suspensão de cobranças e contestações judiciais das dívidas.

Regularize Contagem

O outro projeto apresentado, chamado de “Regularize Contagem”, prevê a renegociação de dívidas da população, referente aos anos de 2017 até 2020, em até 48 parcelas. “A gente apresenta um projeto de renegociação das dívidas para que a cidade possa ficar em dia com suas contribuições com o município e, dessa forma, possa contribuir para a retomada das atividades econômicas com mais regularidade”, afirmou a prefeita.

Marília Campos esclareceu, ainda, que os dois projetos são os primeiros atos do atual governo para promover a justiça tributária no município, e que até o fim do ano, enviará “um projeto de revisão tributária de forma mais definitiva para que a Câmara possa discutir e promover as audiências necessárias com toda a cidade, para que a gente tenha uma política tributária mais justa na nossa cidade. O projeto procura amparar o cidadão neste momento tão difícil que Contagem vive”, concluiu.

