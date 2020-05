Um alento em tempos difíceis é o que promove o Movimento Gentileza aos idosos residentes nas 28 Instituições Filantrópicas de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) de Belo Horizonte, além de outras 12 na Região Metropolitana. Trata-se do da ação "Gentilezas para colorir", que leva, uma vez por mês, um novo caderno de ilustrações personalizado com 14 desenhos assinados por um artista mineiro.

O projeto ainda oferece caixas de lápis de cores, apontadores e borrachas. Nesta edição, segundo os organizadores, a artista é Raquel Bolinho, criadora do personagem que tomou conta de muros da capital e de diversas cidades pelo Brasil. O trabalho foi adaptado com bolinhos em situações cotidianas da terceira idade.

"A aceitação da primeira entrega que fizemos foi excelente. Por isso, decidimos dar continuidade a ação, valorizando também o trabalho de outros artistas belo-horizontinos, como a Raquel, que gentilmente retratou seu personagem dentro do universo de identificação dessas pessoas", contou Ana Laender, coordenadora voluntária do projeto e primeira-dama do município.

De acordo com os organizadores, a dinâmica é geralmente realizada coletivamente e exercita a criatividade e a memória e estimula outras atividades artísticas, como o canto e a dança. Ao todo, mais de 800 idosos são beneficiados com a ação, levando em consideração apenas os institucionalizados que ainda tem a capacidade cognitiva preservada.

Próximos meses

Para os próximos meses já estão confirmadas as participações dos artistas visuais Binho, Prisca Paes, Ramar e Tão. Como forma de prevenção ao novo coronavírus (Sars-Cov-2), os organizadores informaram que todos os lares são orientados a higienizar os kits no momento do recebimento, bem como recebem dicas sobre o manuseio dos objetos.

Movimento Gentileza

Em dois anos e meio de atuação em Belo Horizonte, o Movimento Gentileza trabalha com a realização e apoio a diversas ações que contribuem para uma cidade mais gentil com a cena urbana e os cidadãos, sempre em parceria com o poder público municipal e a iniciativa privada.