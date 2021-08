Mais de 2.500 quilos de alimentos foram doados às famílias em vulnerabilidade social em Nanuque, no Vale do Mucuri, na primeira quinzena do projeto Sobras Limpas. A ideia do programa é que restaurantes, bares, armazéns e supermercados doem produtos próximos do vencimento, desde que apropriados ao consumo, às pessoas com poucos recursos.

A iniciativa foi idealizada pelo juiz Thales Flores Taipina, da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da cidade, com a proposta de unir a assistência à população carente e combater o desperdício. “Surgiu ainda no contexto da pandemia, mas seus efeitos vão além do cenário atual, podendo se tornar uma política permanente”, diz.

Diversos itens compuseram as doações. Água, cereais, frutas, legumes, verduras, carnes, aves, peixes, sucos, leites e derivados, frios, pães, massas, alimentos industrializados e até refeições prontas.

Segundo o juiz, essas doações não representam ônus nem perdas para os estabelecimentos, pois não são cobrados impostos sobre os produtos e os beneficiários recebem gratuitamente. “A ideia é estimular a solidariedade de forma simples e sem burocracia”, ressaltou.

O magistrado explicou que as doações podem ser feitas diretamente para pessoas em vulnerabilidade social e instituições religiosas que realizam esse tipo de atividade. No caso do abastecimento de instituições de acolhimento de crianças, idosos e adolescentes, e de recuperação de dependentes químicos, a doação pode ser feita por meio de parcerias com o poder público.

