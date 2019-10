A primeira edição do projeto "Natureza Viva", que conta com atividades gratuitas como caminhada ecológica, observação de pássaros e plantio de mudas, acontece no dia 3 de novembro, de 6h às 11h, no Alphaville, Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A iniciativa é realizada pelo programa "Canto das Aves".

Os ingressos para a observação de pássaros, atividade indicada para maiores de 14 anos, podem ser retirados por meio deste link do Sympla. Já as vagas para a caminhada e o plantio de mudas já estão esgotadas.

Durante as atividades, os visitantes poderão conhecer a fauna e flora da região e ter contato com a natureza local. A recomendação é o uso de tênis confortável, chapéu, óculos e blusa de frio, além de levar água e protetor solar.

Confira a programação:

06:00 - Observação de Pássaros

07:30 - Caminhada Ecológica

09:30 - Plantio de Mudas