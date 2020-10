Punições e restrições para quem se recursar a tomar a vacina contra a Covid-19 que vier a ser oferecida no país é o que estabelece o Projeto de Lei 5.040/20, de autoria do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG). Entre as punições propostas estão a impossibilidade de obter passaporte e de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, como as universidades públicas.

As consequências para quem não se vacinar contra o novo coronavírus, define o projeto de lei, serão as mesmas sofridas por quem não vota nem apresenta justificativa à Justiça Eleitoral. A proposta tramita na Câmara dos Deputados.

“Se é direito do cidadão negar-se a fazer algo que não esteja devidamente previsto em lei, é dever do Estado assegurar o direito de todos à saúde, e aqui reside o centro que justifica esta proposta normativa”, disse Aécio Neves sobre a proposta, que tramita na Câmara dos Deputados.

Proibições

De acordo com o Código Eleitoral, quem deixa de votar nas eleições do país fica sujeito a punições como a proibição de se inscrever em concurso ou de ser nomeado para cargo público, receber salário de função ou emprego público e obter alguns tipos de empréstimos.

Quem não se vacinar poderá ficar impedido ainda de participar de licitações, entre várias outras restrições.

