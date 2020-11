Cerca de 500 mil pessoas podem estar infectadas com o novo coronavírus em Belo Horizonte. A estimativa, divulgada nesta sexta-feira (20), é do projeto-piloto Covid Esgotos da UFMG.

Conforme os estudiosos, os números observados nas últimas quatro semanas estão elevados e indicam um aumento da circulação do vírus na capital mineira. Esse crescimento, segundo a pesquisa, pode ter relação com a retomada das atividades e de aglomerações.

"Tal fato é corroborado pelo aumento do número de casos notificados acumulados nas últimas quatro semanas, apontando para potencial novo agravamento da pandemia em Belo Horizonte", alertaram os pesquisadores, que pediram reforço da população nas medidas de prevenção e controle da disseminação do vírus.

500 mil infectados

Para chegar à estimativa de cerca de 500 mil infectados, o projeto avalia a presença do vírus em todas as sub-bacias da cidade que têm esgotos tratados nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) Arrudas e Onça.

Segundo o estudo, todas as regiões monitoradas apresentaram resultados positivos para a detecção do novo coronavírus - tanto na bacia do Arrudas quanto do Onça.

Na semana passada, a pesquisa só não havia detectado o vírus na sub-bacia do Acaba-Mundo, localizada na região Centro-Sul de BH.

Já em Contagem, na Região Metropolitana de BH, a estimativa é que aproximadamente 100 mil pessoas estejam contaminadas pelo coronavírus. Conforme o projeto, o número é similar às duas semanas anteriores.

Covid-Esgotos

O projeto-piloto "Covid-Esgotos: Detecção e quantificação do novo coronavírus em amostras de esgoto nas cidades de Belo Horizonte e Contagem" é uma iniciativa conjunta da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto (INCT ETEs Sustentáveis - UFMG).

São parceiros do projeto a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Clique aqui e leia o relatório na íntegra.